WADA разрешила России снова проводить допинг-пробы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило России возобновить проверку российских спортсменов на применение допинга под надзором со стороны международных антидопинговых органов.

В заявлении WADA говорится, что Российское андидопинговое агентство (РУСАДА) сможет снова планировать и координировать допинг-тесты под контролем британского антидопингового агентства UKAD, передает Русская служба Би-би-си.

Президент WADA сэр Крейг Риди назвал это решение большим шагом вперед. "Мы решительно призываем Россию продолжить работу в интересах сохранения чистоты спорта во всем мире", - добавил он.

РУСАДА лишилась права самостоятельно проводить допинг-пробы после того, как в 2015 году ее сотрудников обвинили в сокрытии положительных проб российских спортсменов.

В 2016 году WADA опубликовало отчет о результатах проб российских спортсменов, взятых после приостановки аккредитации РУСАДА.

В докладе описывалось множество нарушений и ограничений, с которыми столкнулись сотрудники, ответственные за проверку допинг-проб российских спортсменов.