ФИФА опубликовала отчет о расследовании хода выборов хозяйки ЧМ-2018

Группа следователей изучила, каким образом Россия добилась права проводить мировое первенство, и убедилась, что РФ не пыталась повлиять на голосование.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала отчет о расследовании, которое проводила следственная группа комитета по этике под руководством Майкла Гарсии. Из документа следует, что никаких доказательств того, что Россия якобы пыталась повлиять на ход выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года, передает Интерфакс.

В 2014 году была опубликована краткая версия отчета, которая также подтвердила отсутствие нарушений. Гарсия, недовольный тем, что публикация была неполной, подал в отставку.

Как отмечается, в документе, который размещен на сайте ФИФА, следователи не получили доступа ко всем необходимым документам. В частности потому, что некоторые компьютеры, которые использовал российский оргкомитет, были взяты в аренду на время работы. Восстановить данные впоследствии не удалось.

Во-первых, нет никаких доказательств сговора российского оргкомитета с членами других организаций или с представителями ФИФА.

Во-вторых, российский оргкомитет лишь частично выполнил требование заранее сообщать о контактах с членами исполкома ФИФА: об одной такой встрече было сообщено задним числом, о нескольких фактах контактов не были упомянуто вовсе. Тем не менее, нет доказательств того, что оргкомитет РФ пытался повлиять на членов исполкома ФИФА во время этих встреч.

В-третьих, все подарки и бонусы, которые предоставила российская сторона, соответствуют требованиям ФИФА. Подарки представляли собой исключительно символическую ценность. Россия действительно оплачивала транспортные расходы членов исполкома ФИФА, но это не противоречит действовавшим на тот момент правилам.

В-четвертых, на членов исполкома ФИФА не оказывалось никакого влияния с целью получить их голоса во время выборов страны-хозяйки первенства 2018 года. Хотя следователи получили не все необходимые документы, касающиеся контактов российской стороны и членов исполкома, они не нашли никаких свидетельств того, что РФ пыталась повлиять на представителей ФИФА.