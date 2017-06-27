В Нарве началось строительство нового вокзала

Новый вокзал в приграничном городе обещают открыть уже этой осенью, сообщила во вторник "Актуальная камера".

На протяжении нескольких десятилетий в качестве автобусного вокзала использовалась площадь у железнодорожной станции, которая не была оборудована никакими удобствами для пассажиров.

Департамент развития и экономики Нарвы с 2010 года искал средства на строительство в городе пассажирского терминала, но только в 2016 удалось объединить интересы эстонской железной дороги и города, создав проект по строительству автобусно-железнодорожного терминала.

"На улице, где будут останавливаться автобусы, предусмотрен крытый навес. Основное помещение, где будет зал ожидания, предполагается внутри железнодорожного вокзала. Он будет единый как для пассажиров железнодорожного транспорта, так и для пассажиров автобусов", - пояснила замдиректора департамента Анне Веэво.

Из фондов Европейского союза на проект было выделено более 1,5 млн евро, из городского бюджета — 260 000 евро.

Строительные работы уже начались, в связи с чем с 26 июня была изменена схема проезда и перенесено место посадки и высадки пассажиров. В первые дни новая схема создала некоторую путаницу у водителей и пассажиров, которая компенсируется надеждой на новый вокзал, который обещают открыть уже этой осенью.