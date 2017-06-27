Актуальная камера 27.06.2017 (20:00)

То, что прибывшие в Эстонию беженцы потом тихо отсюда уезжают, стало уже таким же обычным явлением, как и их прибытие в Эстонию. Уезжают туда, где им лучше, пишет на портале ERR доцент экономики Тартуского университета Виктор Трасберг и анализирует, к чему это может привести.