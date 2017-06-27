Актуальная камера 27.06.2017 (20:00)

Рано утром во вторник, 27 июня, полиция приступила к разгону защитников серебристой ивы в столичном районе Хааберсти. К 11:25 защитникам правопорядка удалось снять с дерева последнего протестующего. Полиция задержала семь человек. Около полудня рабочие начали спиливать ветки ивы.
С 3 июля Марийн Ратник приступит к работе в качестве советника по внешней политике премьер-министра Эстонии.
То, что прибывшие в Эстонию беженцы потом тихо отсюда уезжают, стало уже таким же обычным явлением, как и их прибытие в Эстонию. Уезжают туда, где им лучше, пишет на портале ERR доцент экономики Тартуского университета Виктор Трасберг и анализирует, к чему это может привести.
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