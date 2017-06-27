В среду местами возможен кратковременный дождь, +15.. +20 ({{commentsTotal}})
В среду ожидается переменная облачность с умеренным ветром, кратковременные осадки.
Ночью ясная, малооблачная погода, без осадков. Ветер западный 4-10 м/с, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от +8 до +13.
Днем переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, северо-западный 3-9 м/с, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от +15 до +20.