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МуПо пока не удается найти нападавшую на людей собаку в Пирита ({{commentsTotal}})

Пес нападает на людей в районе Пирита.
Пес нападает на людей в районе Пирита. Автор: МуПо
Эстония
Эстония

В столичном районе Пирита по-прежнему бегает опасная собака, которая неоднократно нападала на людей, ее поиски пока не дали результата.

Об этом во вторник сообщила Таллиннская муниципальная полиция (Мупо).

По словам инспектора МуПо по Пирита Анне Ярве, вечером в МуПо звонил человек, который заметил эту собаку из окна автобуса около остановки "Хямар теэ" на улице Рандвеэре теэ.

По словам инспектора, приют для бездомных животных оповещен о животном, но без участия общественности найти собаку, скорее всего, не удастся.

Последнее сообщение о нападении поступило в понедельник. Инцидент произошел в канун Ивановой ночи на перекрестке Вяйна-Виймси теэ, где собака напала на велосипедиста и его шестилетнюю дочь. Предположительно та же собака нападала на людей и в других близлежащих местах, в том числе на маленького мальчика рядом с пивным баром Õlletuba Jussi в Меривялья.

Во вторник инспектор побеседовала со многими людьми, однако найти владельца агрессивного животного ей пока не удалось.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS

собака в пирита


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