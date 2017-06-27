"Элитная команда": 15 команд борются за первое место на соревнованиях спасателей

В традиционных соревнованиях спасателей, которые уже в 10-й раз проходят в Ляэне-Вирумаа, участвуют команды со всей Эстонии.

Среди участников есть и бывшие победители, в том числе и прошлогодний — команда из Нымме, и те, кто старается завоевать титул "Элитной команды" впервые, сообщила во вторник "Актуальная камера".

Виды состязаний самые разные — от тушения огня и фигурной езды до разъяснительной работы с населением.

"Главная цель — команды должны показать свое мастерство, те навыки, которым они учились каждый день. Возможно, их навыки чуть более отшлифованы и выполняются быстрее, но настоящее предназначение соревнований — посмотреть, как они готовы проявлять себя в своей работе", - сказал главный судья соревнований Лехо Лемсалу.

По словам начальника Йыхвиской спасательной части Андреса Сулга, соревнования максимально приближены к реальной жизни.

"Естественно, это немного отличается от той работы, какая бывает обычно. Но стараются максимально приблизить к реальным ситуациям", - сказал он, добавив, что участие в состязании позволяет спасателям продемонстрировать навыки своей команды, а также пообщаться с коллегами.

Победитель соревнований 2017 года станет известен в среду.