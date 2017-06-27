ФИФА высоко оценила уровень организации Кубка конфедераций в России

Кубок конфедераций в России проходит на высоком уровне как по организации, так и по качеству игры, считают в Международной федерации футбола (ФИФА).

Такие промежуточные итоги турнира подвели официальные лица ФИФА, сообщила во вторник "Актуальная камера".

Они считают вполне нормальной и посещаемость матчей, которая немного превышает показатели аналогичного турнира в ЮАР.

Несмотря на критику португальской сборной, в ФИФА считают, что газон стадиона в Санкт-Петербурге был вполне достойным. Тем не менее, молодая трава после трех матчей группового турнира сильно пострадала, и теперь организаторы делают все возможное, чтобы привести газон в порядок к финальному поединку, который пройдет 2 июля.

"Завтра мы полностью накроем поле и будем регулировать температуру и другие условия внутри. Мы уверены, что во время финальной игры газон будет в хорошем состоянии", - пояснил директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит.

Также в руководстве ФИФА считают большим достижением использование на турнире системы видеоповторов.

"Самое главное, что система видеоповторов впервые официально используется на элитном турнире сборных под эгидой ФИФА. И мы уже имеем хорошие результаты. Конечно, многие моменты еще должны быть улучшены и доработаны. Но самое главное на сегодня, что благодаря видеоповторам мы избежали явных ошибок, повлиявших на итоговый результат. А это и есть наша главная цель", - руководитель судейского корпуса ФИФА Массимо Бусакка.

Российские руководители турнира удовлетворены выступлением своей сборной, несмотря на ее невыход в полуфинал.

"У нас хорошая сборная. Она показала себя вполне боевитым и слаженным коллективом. И упрекнуть сборную в том, что она не старалась, нельзя. Просто надо понимать, что мы играем с чемпионами. И что мы здесь единственный нечемпион", - сказал гендиректор оргкомитета по проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин.

Борьба за Кубок конфедераций продолжится в среду полуфинальным матчем между Португалией и Чили. Матч начнется в 20:50, его будет транслировать в прямом эфире телеканал ETV+. Трансляция также будет доступна на портале rus.err.ee.