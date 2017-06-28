МуПо: если видите агрессивную собаку — сохраняйте спокойствие ({{commentsTotal}})
Накануне в Таллиннскую муниципальную полицию поступило сообщение о том, что в районе Пирита бегает агрессивная собака, которая нападает на людей. Вчерашние поиски животного не увенчались успехом. МуПо просит владельца собаки связаться с дежурным Муниципальной полиции по телефону 14 410. Главный инспектор опорного пункта муниципальной полиции в Пирита Анне Ярве при встрече с агрессивным животным рекомендует сохранять спокойствие. Анне Ярве: