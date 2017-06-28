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Зарезавшая мужа в ходе пьяной ссоры нарвитянка может досрочно выйти из тюрьмы ({{commentsTotal}})

Нож регулярно становится орудием преступления.
Нож регулярно становится орудием преступления. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Ирины Бариновой (51), которая отбывает шестилетний срок заключения за убийство своего супруга.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе, возможность условно-досрочного освобождения Бариновой будет рассмотрена 6 июля.

В прошлом году судебная система Эстонии отказала Бариновой в УДО. Тогда суды посчитали, что характер совершенного преступления, образ жизни Бариновой и ее прежнее поведение дают основания опасаться, что отбытое наказание не является достаточным для того, чтобы женщина не совершила новое преступление.

Согласно материалам обвинения, 14 января 2012 года Ирина и Александр (45) выпивали в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве. В ходе распития алкогольных напитков возникла ссора, в ходе которой Ирина взяла со стола кухонный нож и ударила им мужа. Александр от полученной раны скончался.

Полиция в тот же день задержала Ирину, и, по решению суда, она была взята под стражу.

Степень ее алкогольного опьянения в момент преступления была столь сильной, что в отделении полиции она даже не могла дунуть в алкометр.

На суде женщина уверяла, что нанесла удар с целью самообороны, но эти слова не нашли подтверждения.

В сентябре 2013 года, как писал rus.err.ee, Госсуд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Бариновой. В итоге окончательно вступил в силу приговор Вируского уездного суда от 22 марта 2013 года, согласно которому женщина должна провести в тюрьме 6 лет.

В заключительном слове на суде Ирина Баринова выразила сожаление за совершенный поступок. Искреннее раскаяние было расценено как смягчающее обстоятельство.

Редактор: Сергей Михайлов



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