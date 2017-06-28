Бывший глава штаба Трампа получил 17 млн долларов от партии Януковича

Его фирме платили за работу в интересах партии , в частности, за ее предвыборную программу, передает в среду Би-би-си.

О том, что Манафорт получал деньги за работу для Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича, выяснилось из документов, которые американец подал в минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов.

Из заполненной формы, которую подал в минюст Манафорт, следует, что в 2012-2013 годах его фирма, например, писала предвыборную программу для Партии регионов, реализовывала стратегию избирательной кампании, разрабатывала партийную платформу и проводила международное наблюдение за выборами. Отмечается, что сделку фирма заключала с исполняющим обязанности председателя Партии регионов Владимиром Рыбаком - с 2012 по 2014 год председатель Верховной рады Украины.

Манафорту пришлось подать в отставку с поста главы предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года на фоне скандала, разгоревшегося после публикации в New York Times. Газета написала о подробностях его деятельности на Украине.