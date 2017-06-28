Со среды меняется порядок движения у Котла культуры в Таллинне

В связи с председательствованием Эстонии в Совете Европейского союза начиная со среды, 28 июня, в центре Таллинна будет частично изменена организация дорожного движения.

Изменения организации дорожного движения коснутся, в основном, окрестностей Котла культуры и расположенных в центре Таллинна гостиниц, передает пресс-служба полиции.

К бензозаправочной станции Circle K, расположенной у Котла культуры, можно будет подъехать по улицам Кай, Поорди и Садама, где будут установлены соответствующие указательные знаки.

В соответствии с уровнем безопасности проходящего мероприятия может возникнуть необходимость закрыть улицу Румби у Горхолла. На время председательствования будут закрыты находящиеся между Котлом культуры и Горхоллом парковочные площадки.

Для пассажиров Linda Line будет установлен ведущий в порт коридор для пешеходов. Транспортные средства смогут по-прежнему проезжать к причалу Linda Line за Горхоллом по улице Каласадама.

"И водителей, и пассажиров просим запастись терпением. По прибытию и отбытию делегаций полицейские будут временно перекрывать движение, чтобы смогли проехать колонны", – сказал старший служащий по охране правопорядка Пыхьяской префектуры Тыну Янтер.