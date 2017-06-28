Турция может провести новую военную операцию в Сирии

Турция готова провести военную операцию на севере Сирии и включить в свою зону контроля такие города, как Манбидж и Ракка, чтобы не допустить там возникновения курдского государства, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого президента, Анкара готова пойти на подобные меры "при малейшей угрозе", передает в среду, 28 июня, Lenta.ru со ссылкой на интервью Эрдогана газете "Известия".

Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата"", — рассказал Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган выразил сожаление, что страны, являющиеся стратегическими партнерами Анкары, "действуют заодно с террористами" из курдских организаций "Партии демократического союза" (PYD) и ее военного крыла "Отрядов народной самообороны" (YPG).

Операция "Щит Евфрата" проводилась турецкими вооруженными силами на территории Сирии с августа 2016 по март 2017 года. Основная заявленная цель миссии — ликвидация на сопредельных территориях боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов.