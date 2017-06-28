Шествие участников праздника песни и танца будут охранять 150 полицейских

В этом году для охраны шествия Молодежного праздника песни и танца будут предприняты невиданные ранее меры безопасности.

В связи с терактами в Европе, в которых террористы использовали в качестве орудия убийства автомобили, эстонские правоохранительные органы задумались над тем, как лучше всего обеспечить безопасность участников массового шествия, передает в среду, 28 июня, Postimees.

В этом году в ходе шествия будут использоваться специальные бетонные заграждения, а на больших перекрестках будут дежурить автомобили добровольных спасательных дружин, и регулировщики.

Всего во время шествия будут задействованы около 150 полицейских.

XII Молодёжный праздник песни и танца пройдёт с 30 июня по 2 июля 2017 года на Таллиннском певческом поле и стадионе "Калев".