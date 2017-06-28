В Пярну автобус сбил велосипедиста и покинул место ДТП ({{commentsTotal}})
Городской автобус сбил в Пярну велосипедиста и скрылся с места происшествия.
Об этом в среду, 28 июня, сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что инцидент произошел накануне днем.
На Рижском шоссе городской автобус, ехавший к остановке "Папинийду", зацепил 63-летнего велосипедиста, который в результате упал.
Водитель автобуса скрылся с места ДТП. Велосипедиста доставили в Пярнускую больницу.
Редактор: Сергей Михайлов