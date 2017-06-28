Таави Аас: ремонт развязки в Хааберсти идет по плану

Как сообщил исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, действия защитников серебристой ивы на транспортной развязке в столичном районе Хааберсти, не стали серьезной помехой ремонтным работам. Напомним, что вчера полиция разогнала защитников дерева, поскольку с точки зрения закона, их действия подпадают под статью о самовольном вторжении. Аас призвал защитников дерева не вступать в конфликт со стражами правопорядка, и отметил, что уменьшение заторов в Хааберсти принесет больше экологической пользы, чем сохранение одного дерева. Таави Аас: