Максим Волков отозван из совета фирмы Maardu Elamu ({{commentsTotal}})
Мэр Маарду Владимир Архипов подписал приказ, согласно которому с 1 июля руководителя КВН Эстонии Максима Волкова отзывают из совета акционерного общества Maardu Elamu.
Ранее Максим Волков по собственному желанию покинул пост директора маардуского Центра культуры и информации.
"У этого решения исключительно личные мотивы, не связанные с Маарду или с моими рабочими обязанностями", - говорил Волков корреспонденту портала rus.err.ee.
В январе 2017 года Максим Волков был избран в правление маардуского округа Центристской партии.
Редактор: Сергей Михайлов