Максим Волков отозван из совета фирмы Maardu Elamu

Мэр Маарду Владимир Архипов подписал приказ, согласно которому с 1 июля руководителя КВН Эстонии Максима Волкова отзывают из совета акционерного общества Maardu Elamu.

Ранее Максим Волков по собственному желанию покинул пост директора маардуского Центра культуры и информации.

"У этого решения исключительно личные мотивы, не связанные с Маарду или с моими рабочими обязанностями", - говорил Волков корреспонденту портала rus.err.ee.

В январе 2017 года Максим Волков был избран в правление маардуского округа Центристской партии.