В кинотеатрах стартует летний сезон Метрополитен-оперы

Сегодня в таллиннском и тартуском кинотеатрах Forum Cinemas начинается летний оперный сезон нью-йоркской Метрополитен-оперы. Зрители смогут увидеть четыре оперных постановки Жоржа Бизе и Джузеппе Верди. Первым произведением в рамках летнего сезона станут "Искатели жемчуга". 12 июля на киноэкранах можно будет увидеть "Макбет" Джузеппе Верди. Трансляции опер проходят по средам в Coca-Cola Plaza и кинотеатре "Экран", начало в 19:00. Комментирует директор программ Forum Cinemas AS Тынис Лыхмус: