Маргус Цахкна не исключает появления в Эстонии новой политической силы

Заявивший в начале недели о выходе из Союза Отечества и Res Publica (IRL) бывший лидер партии Маргус Цахкна в интервью газете Tartu Postimees не исключил появления новой политической силы.

"Я не исключаю, что в Эстонии возможно появление новых сил. Для сравнения можно посмотреть хотя бы на успех Эммануэля Макрона во Франции. Но это не та тема, где уместно хвастовство. Партия не может быть вещью в себе. За каждой партией должна стать более обширная социальная группа интереса", - сказал Цахкна.

Он отметил, что когда появляется достаточное количество людей с похожими взглядами, они собираются вместе и принимаются воплощать свои идеи.

Цахкна заявил, что не намерен примыкать ни к одной представленной в Рийгикогу партии. "Ни за что. Я намерен до 2019 года участвовать в политике в качестве независимого парламентария. Я совершу такой вклад, на какой способен, - добавил он. - Я считаю, что еще довольно много могу предложить для политики Эстонии и развития общества. Почитайте хотя бы программу «Отечество 2.0», которая содержит важную часть моих принципов. Жизнь покажет, что будет дальше, но это не мягкая посадка. Я по-прежнему на орбите".

Бывший председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна и председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон сообщили в понедельник, 26 июня, что решили выйти из IRL.

Они объяснили свой уход из партии тем, что их взгляды больше не совпадают со взглядами партии.

Цахкна и Михкельсон останутся в Рийгикогу в качестве беспартийных депутатов и обещают не баллотироваться на муниципальных выборах в этом году.