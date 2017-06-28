Яна Тоом: отдельного избирательного списка союзников Сависаара пока не будет

Сторонники Эдгара Сависаара в Центристской партии созвали в среду пресс-конференцию, посвященную возможному созданию отдельного избирательного списка к местным выборам в Таллинне. Яна Тоом объявила, что на данный момент никакого избирательного списка не будет и на этой неделе сторонники сависаара будет еще вести переговоры с председателем партии Юри Ратасом.

ERR удалось во вторник поговорить по телефону и с Эдгаром Сависааром, который отказался от комментариев, но отметил, что на пресс-конференции в среду об избирательном союзе расскажут подробнее.

О том, что в среду будет объявлено о создании избирательного союза, ERR подтвердила и Яна Тоом. Она пообещала, что после создания избирательного союза правящая коалиция сможет по-прежнему рассчитывать на голоса всех центристов в парламенте.

По неподтвержденным данным, избирательный список возглавит Эдгар Сависаар, из парламентариев в него входят еще также Ольга Иванова и Оудекки Лооне. Не исключается и участие Пеэтера Эрнитса.