Из-за кибератаки в Эстонии закрылись все строительные магазины Ehituse ABC

Усовершенствованный вирус Petya.A, поражающий операционные системы Windows, добрался и до Эстонии. Руководство сети строительных маркетов АВС сообщило 28 июня, что их магазины закрыты по всей стране. В компании пытаются как можно быстрее решить проблему.

Финансовый директор Ehituse ABC Антон Кутсер сказал Delfi, что сейчас главное восстановить работу магазинов. "Некоторые подразделения международного концерна подверглись кибератаке. Сейчас занимаемся решением этой проблемы. Мы локализовали компьютерную сеть, чтобы защитить нашу информационную систему. Приоритет номер один - это восстановить обслуживание клиентов. Как только решим проблему, так сразу же начнем обслуживать клиентов. Все строительные магазины сети ABC сейчас пока закрыты".

Руководитель отдела Департамента государственных информационных систем Клайд Мяги сказал радионовостям ERR, что в Эстонии от вируса пострадала одна международная компания, однако он ее не назвал.

"Ущерб был небольшой. Даже если некоторые рабочие станции будут зашифрованы, это не нанесет фирмам серьезного ущерба", - сказал Мяги, добавив, что полностью защитить себя от нападения невозможно. "Это нормально, что иногда компьютеры заражаются. Главное, чтобы внутренним процессам в компании не был нанесен ущерб. Для этого необходимо создавать резервные копии данных".

Жертвой вируса в Эстонии пала еще и исследовательская компания Kantar Emor, также являющаяся филиалом международной компании.

Во вторник, 27 июня, Департамент государственных информационных систем Эстонии сообщил об усовершенствованной версии вируса Petya.A, в которой используется уязвимость EternalBlue в операционной системе Windows, ставшей доступной в результате утечки весной этого года.

К настоящему моменту известно, что после перезагрузки зараженного компьютера происходит шифрование данных, а за их расшифровку хакеры требуют заплатить выкуп в размере 300 евро. О происхождении и мотивах хакеров пока отсутствуют достоверные данные.

Опасность заражения угрожает всем компьютерам с операционной системой Windows, особенно с версией Windows 7. В департаменте рекомендуют установить последние защитные обновления Windows и заблокировать использование сетевого протокола SMB 1.0 в компьютерах организации. Кроме того, действует и обычная рекомендация по регулярному резервному копированию данных.