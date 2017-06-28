rus.err.ee

Задуманный Толстой и Троицким проект радио "Сталкер" окончательно похоронен ({{commentsTotal}})

Тщательно все взвесив, Татьяна Толстая отказалась участвовать в запуске радио
Тщательно все взвесив, Татьяна Толстая отказалась участвовать в запуске радио "Сталкер". Автор: Postimees/Scanpix
Культура
Культура

Предприниматель, владелица столичного кинотеатра "Космос" Татьяна Толстая окончательно отказалась от запуска радио "Сталкер". Ранее проект, о котором стало известно год назад, покинул и музыкальный критик Артемий Троицкий.

"Для меня этот проект больше не актуален. Не сложилась компания, с которой его можно было бы реализовать", - сказала в среду, 28 июня, Татьяна Толстая корреспонденту портала rus.err.ee.

"Я решила сконцентрироваться на том, что у меня получается лучше. Лучше делать хорошо одно дело, чем десять дел, но плохо", - добавила бизнес-леди.

В конце мая прошлого года в Коммерческом регистре была зарегистрирована фирма E-Stalker OÜ, учредителями которой стали Татьяна Толстая и Артемий Троицкий. В январе 2017 года Троицкий из фирмы ушел, объяснив свое решение разногласиями с бизнес-партнером.

А в июне от участия в проекте отказалась и сама Татьяна Толстая. Она переписала фирму на Ксению Смирнову и вышла из состава ее правления. К сегодняшнему дню Толстая не имеет к предприятию никакого отношения. Сама фирма E-Stalker фигурирует в Коммерческом регистре уже под названием Praline Due OÜ. В качестве направления своей деятельности Praline Due указала работу с сфере интернет-порталов. Ее возглавляют 26-летние супруги Станислав и Ксения Смирновы. Оба - уроженцы России. Оба - журналисты и музыканты, которые живут в Эстонии уже полгода.

"Данная фирма, скорее всего, никак не будет связана с радио "Сталкер". Чем конкретно будем заниматься? Это пока секрет. Но попытки создать радио все же будут предприниматься. Думаю, что и название останется тем же. "Сталкер" - это идея Артемия Троицкого. И если радио будет запущено, то с его участием. При этом никакой конкретики относительно его запуска сейчас нет, поскольку все упирается в деньги", - объяснил Станислав Смирнов.

"Если они попытаются запустить радиостанцию, то это прекрасно. Я им пожелаю удачи", - сказала Татьяна Толстая.

На вопрос, возможно ли в будущем ее возвращение к этому проекту, Толстая ответила так: "Для меня возможно участие в любом проекте, если я вижу интересный бизнес-план и если мне этот проект интересен. А если для меня проект не интересен и его бизнес-план не работает, то мое участие в нем невозможно".

Редактор: Сергей Михайлов

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