В воскресенье в масштабном шествии праздника песни и танца примут участие около 39 000 человек

Торжественное шествие участников XII Молодежного праздника песни и танца начнется в воскресенье в 9:30 и закончится примерно в 14:00. Шествие из 39 000 музыкантов и участников праздника пройдет путь в пять километров.

Организаторы просят наблюдателей пропускать участников шествия и следовать руководству организаторов, пишет портал kultuur.err.ee.

"Поскольку интерес к мероприятию всегда очень большой, то зрителям лучше распределиться по всему отрезку шествия и следовать золотому правилу: колонна двигается по проезжей части, а зрители — по тротуарам", - отметил организатор Яанус Вяльямяэ.

В шествии примут участие несколько колонн: 15 уездов, три города, а также главная колонна. Колонны будут двигаться в алфавитном порядке, начиная с Хийумаа. Последними будут шествовать представители Харьюмаа и Таллинна.

Место сбора — площадь Вабадузе, бульвар Каарли и другие улицы в этом районе. С площади Вабадузе участники праздника двинутся в сторону Пярнуского шоссе, затем на Нарвское шоссе, улицу Пирита и закончат шествие на Певческом поле.

Зрителям лучше зайти на Певческое поле со стороны Ору или Ласнамяэ, поскольку со стороны моря на праздник будут заходить участники шествия, и зрителям там будет пройти сложнее.

Напоминаем, что зонтики проносить на праздник запрещено, поэтому в случае дождливой погоды лучше взять с собой дождевик.

Организаторы просят, чтобы у детей на сумке или на одежде был прикреплен ярлык, на котором написано имя ребенка и телефон ответственного лица. Следует также научить детей, что в экстренной ситуации необходимо обратиться за помощью к охраннику, полицейскому или к любому другому организатору. О детях, которые потеряли свой коллектив или семью во время праздника, позаботится полиция.

В случае проблем со здоровьем за помощью следует обращаться к людям из штаба организаторов праздника в ярко-розовых футболках. Инфо-палатка праздника будет расположена у ворот Ору.

Праздник Молодежного праздника песни и танца будет транслироваться на ETV+ 1 и 2 июня.