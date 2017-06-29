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Юлия Балий: многие негативно относятся к "Радио 4", не прослушав ни одной нашей передачи ({{commentsTotal}})

Юлия Балий работает на
Юлия Балий работает на "Радио 4" с 2005 года. Автор: Фото: Андрей Хусаинов/ERR
Мнение
Мнение
Виктор Сольц

Главный редактор "Радио 4" Юлия Балий в интервью RUS.ERR.EE рассказала про стартующую в июле новую передачу, в которой политик будет биться один на один с радиослушателями, назвала три своих любимых программы на телеканале ETV+, а также поведала о скором выходе в республиканский эфир идущей пока лишь в Нарве и ее окрестностях передачи "Местное время".

Свежее исследование аудитории радиостанций Эстонии, проведенное фирмой Kantar Emor, показало, что среди вещающих на русском языке радиостанций наибольшей популярностью вновь пользуется общественно-правовое "Радио 4", которые возглавило рейтинг впервые с зимы 2016 года, обогнав своего основного конкурента "Русское радио".

Согласно результатам исследования, в весенний период (с марта по май) волны "Радио 4" ловили на своих радиоприемниках 145 000 человек в неделю. Это уже можно назвать одним из достижений пришедшей 1 февраля на должность главного редактора радиостанции Юлии Балий, хотя она подчеркивает весомый вклад всей команды "Радио 4". О том, что еще удалось сделать и каковы дальнейшие планы, Балий рассказала в интервью rus.err.ee.

По результатам последнего мониторинга интеграции важным источником информации "Радио 4" считают лишь 38% русскоязычных респондентов. Насколько тебя удивили эти цифры?

Я не совсем поняла, как был сформулирован вопрос мониторинга. Что проводившие его люди имели в виду под словосочетанием "важный источник информации"? Но если уж хотите мой комментарий, то я не считаю 38% такой уж плохой цифрой. Значит, что определенное доверие аудитории у нас есть.

По поводу "Радио 4" всегда ходило много слухов и мифов. Например, человек критикует какую-нибудь передачу или какого-нибудь ведущего. Потом начинаешь с этим недовольным общаться и выясняется, что он никогда в жизни эту передачу не слушал.

У меня в жизни было два случая, когда я сажала человека перед приемником, включала ему конкретную передачу и заставляла слушать. И через час человек говорил мне: "Да, а вообще круто! А почему я раньше этого не слушал? А почему я думал, что это плохо?" Проблема ведь в том, что многие имеют негативное мнение о "Радио 4", не прослушав ни одной нашей передачи.

Мне никогда не было стыдно за "Радио 4", поскольку считаю, что у нас очень профессиональная команда, отличная содержательная часть передач. Мы постоянно работаем над музыкальной составляющей - это живой и динамичный процесс. Мне кажется, все это должно привлечь и ту часть аудитории, которая по каким-то причинам нас раньше не слушала.

То есть тут нечего скрывать, наша цель - увеличивать число слушателей, но при этом мы будем оставаться достоверным источником информации и площадкой, на которой высказываются разные мнения.

Ты возглавила "Радио 4" в феврале. Что удалось сделать за эти почти пять месяцев?

Мы выполнили обещание, что в начале июня выйдем с новой утренней программой "Великолепная четверка". Также был разработан новый музыкальный формат радиостанции. Было сделано новое оформление эфира, по крайней мере многих часовых поясов.

Хочу особенно отметить часовой пояс с 10:00 до 11:00, который раньше у нас "провисал". Теперь там у нас информационно-познавательная программа Андрея Созинова "Несекретные материалы". Это сильная авторская передача, которая мне очень нравится. Информация в этой программе подается легко и непринужденно, ведь в это время станцию слушают чаще всего те, кто за рулем, домохозяйки, пожилые люди.

Вот в 12 часов начинается программа "Подробности", и там уже основной упор идет на политические, экономические и острые социальные темы. Реакцию радиослушателей на изменения узнаем позже, когда придут рейтинги даже не за лето, а за осень. Летом, как показывает практика, слушаемость радиостанций немножко падает.

Тяжелые политические и экономические темы ведь были одной из причин переформатирования и утренней передачи?

Экономика, политика и социальные вопросы в утренней передаче остались. Содержание можно оставить прежним, но нужно найти другую форму подачи материала. Можно дать официальное интервью какого-нибудь чиновника, которое никто не будет слушать. А можно рассказать, например, о председательствовании Эстонии в Совете ЕС с той точки зрения, что это дает обычному человеку. Самую серьезную информацию можно подать в каком-то удобоваримом ключе.

Кроме того, мы хотели перейти к более короткому формату сюжетов. Как показывает мировая практика, сюжеты длиной более четырех минут утром слушаются не очень хорошо. И еще одно важное изменение в утренней программе - теперь у нее появились постоянные ведущие. Это два дуэта (Варвара Сергеева и Александр Жемжуров, Илья Бань и Ирина Сацута), которые попеременно работают в эфире по неделе. Они же являются редакторами этой программы. Поэтому передача с 5 июня стала более персонифицированной.

Напомню, что летом ее можно не только слушать по "Радио 4", но и смотреть на телеканале ETV+. То есть мы визуализировали радио на большом экране, до этого нас тоже можно было видеть - в онлайне на страничке "Радио 4". В радиоформате "Великолепная четверка" продолжится и в осеннем сезоне.

А веб-камера на нашем сайте работает и будет работать дальше с 6:00 до 14:00 по будним дням. Иногда и дольше, если у нас в эфире есть острые дискуссионные передачи с интересными гостями. Это не проблема - взять и включить веб-камеру в любой момент.

Что еще интересного появится в летней сетке?

В июле и августе у нас в эфире будет передача "Один на один". В студии находится один гость. Как правило, это политик. И он остается один на один с радиослушателями. Не будет ни редактора, ни ведущего. То есть помощи политику ждать неоткуда. Правда, за порядком будет следить звукорежиссер, который в случае оскорбительных высказываний звонок из эфира уберет. Но надеюсь, таких случаев не будет, ведь у нас публика интеллигентная, образованная. Нашим радиослушателям есть, что спросить по существу.

Этот формат мы подсмотрели в Великобритании. Передача будет выходить раз в неделю по четвергам в 14:05. Длится она будет от 30 до 40 минут. В сентябре мы уже не сможем приглашать политиков в эфир из-за приближающихся муниципальных выборов.

Как планируете освещать муниципальные выборы?

У нас запланированы дебаты кандидатов. Три эфира (два тематических, один с участием кандидатов в мэры столицы) пройдут в Таллинне, один - в Нарве. Как только будут утверждены списки кандидатов, мы начнем давать в эфир клипы с предупреждением "Внимание! Это предвыборная реклама". Это будут заранее записанные 10-минутные ролики представителей партий или избирательных союзов.

Ну и, конечно, будем активно освещать ночь выборов. В студию придут эксперты, наши корреспонденты будут работать в избирательных штабах и следить за подсчетом голосов. Согласно существующим договоренностям, будем делать это совместно с телеканалом ETV+. Так что ресурсов будет больше.

Из совместных проектов с ETV+ у вас есть еще передача "Особый взгляд".

Да, о ней уже много говорилось, и в эфире ETV+ даже уже была пилотная программа. Мы стали активнее сотрудничать с телеканалом, но другие проекты на регулярной основе нам не всегда удобно осуществлять. У нас совершенно разный прайм-тайм. Для радио прайм-тайм - это утренние часы, для телевидения - вечерние. И тот же "Особый взгляд" будет у нас выходить в то время, когда он всегда выходил, то есть в 14:05, а на ETV+ передача появится уже в записи вечером.

Что ты сама смотришь на ETV+? Назови ТОП-3 любимых передач.

Мне нравятся как утренняя программа "Кофе+", так и "ТВой вечер". Эти программы находятся на своем месте. Там все хорошо и по ведущим, и по формату. Здорово, что приглашаются музыканты в "ТВой вечер". А третьей передачей назову "Рабарбар". В ней были разноплановые ведущие, каждый делал сюжеты в своем стиле. Еще хочется отметить хороший проект "Владивосток".

Каковы планы на осень?

Мы готовим новое драйв-тайм-шоу. Думали, что выйдем с ним в сентябре, но может получиться запустить его уже в августе. Пока детали этого шоу я раскрывать не могу, но будет активно задействован мультимедийный контент. И тогда веб-камеры будут работать и в драйв-тайм, то есть с пяти до шести часов вечера. Передача тоже будет персонифицирована, то есть с одними и теми же ведущими.

Совершенно точно вернутся из летнего отпуска передачи "Наблюдатель" и "Разбор полетов" Они встанут на свое привычное место. Вернутся осенью в эфир и национальные передачи. Останутся появившиеся в летней сетке передача Дины Прусаковой и Екатерины Зоновой "Ищите женщину", программа про путешествия "Чемодан", упомянутый выше радиожурнал "Несекретные материалы". А вот наше радио-караоке "Операция "Ы" - это чисто летний проект.

С сентября мы планируем изменить формат программы "Подробности", выходящей сейчас с 12:10 до 14 часов. Мы хотим начинать ее раньше, сделать одну из частей этой программы интерактивной, в нее также вольется передача Нарвской студии "Местное время". Сейчас "Местное время" выходит каждый будний день в 8:30 только в регионе Нарвы и ближайших окрестностей, перекрывая республиканский эфир.

Конечно, эти новости потом доступны в интернете, но все-таки звучат они для узкого сегмента слушателей. А ведь происходящим в Ида-Вирумаа интересуются и в других уголках Эстонии. Поэтому с сентября последние полчаса (с 13:30) программы "Подробности" будут отданы на откуп Нарвской студии. Окончательно же осенняя сетка будет известна к концу июля.

Весной на волнах "Радио 4" выходила передача о сексе "Основной инстинкт". Вернется ли она в сетку осенью?

На лето эта передача ушла в отпуск. Вернется ли она осенью, я не знаю. Программа выходила в пятницу поздно вечером. Это время на радио не обещает гигантских рейтингов. Но передачу все-таки слушали, поскольку люди звонили, писали и ждали ответов сексолога или психолога на свои вопросы. И все же слушателей было не так много, как мы ожидали. Как мне кажется, формат передачи не был доработан ведущими (Юлия Лукашенкина и Елизавета Тустановская - прим. rus.err.ee) до конца. Поэтому выход этой программы осенью находится под вопросом.

А тема сексуальной грамотности и сексуальной жизни, конечно же, крайне важная. И я очень благодарна Юлии и Елизавете, что они рискнули такую передачу вести и достаточно откровенно говорить на деликатные темы. И очень благодарна слушателям, которые звонили и писали. Так что эта тема на нашем радио, конечно, должна остаться. Нужно лишь слегка изменить подачу материала. Сделать ее более интересной.

Меня не только секс интересует, но и спорт. Как дела в этой сфере у "Радио 4"?

У нас со спортом вообще все отлично. Есть замечательный Андриан Череменин, без которого мы как без рук. Он делает передачу "Спортклуб". Пока сам Андриан согласен ей заниматься, она будет выходить в эфир. Напомню, что эта программа теперь звучит на наших волнах по пятницам. Плюс Андриан делает по пятницам спортивную рубрику в программе "Подробности".

А каждое утро по будням после девятичасового выпуска выходят "Новости спорта", которые делают Череменин и Сергей Михайлов. И я считаю, что у них это хорошо получается. Я сама далека от спортивного мира, разве что смотрю какие-то крупные мероприятия, например, чемпионаты мира по футболу, но в детали, конечно же, не вникаю. А с приходом спортивной рубрики Андриана и Сергея в наш утренний эфир я начала ее слушать.

Эти парни, хоть и очень специфические темы для любителей спорта затрагивают, но умеют рассказать новости так захватывающе, что их интересно узнать даже таким неспортивным людям, как я. Кроме того, мы опять-таки благодаря усилиям Андриана возобновили трансляции важных футбольных матчей, которые проходят в Таллинне.

Насколько мне известно, Андриан отправится освещать зимнюю Олимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане.

Да, это так. Но он туда поедет не как редактор "Радио 4", а как журналист ERR (Эстонского национального телерадиовещания), в обязанности которого входит производство сюжетов и репортажей как для радио, так и для телеканала ETV+, то есть для всего русскоязычного сегмента ERR. В Таллинне же мы традиционно делали передачу "Олимпийский дневник". Думаю, что в таком же формате мы будем освещать и предстоящую Олимпиаду.

Что делается для молодежи на "Радио 4"? Когда будет реализовываться высказанная ранее идея о специальной интернет-платформе?

Я всегда говорила, что это не вопрос ближайшего времени. Это наша стратегическая задача, которая записана в "Стратегии развития ERR до 2021 года". Так что это долгосрочный план. Начать что-то делать в этой сфере мы хотим уже в следующем году. Хочу добавить, что идея создания новой платформы принадлежит Артуру Аукону и, очевидно, именно он будет руководить всем процессом.

Создание нового интернет-ресурса требует разработки, свежих креативных мозгов и, конечно же, инвестиций. И последний пункт зависит не от желания "Радио 4", а от общих возможностей ERR.

А в эфире ничего специально для молодежи делать не будем, потому что она не имеет привычки слушать радио. Мы раньше делали много подобных передач, но их больше слушали родители, бабушки и дедушки. Поэтому контент для молодежи нужно создавать только в интернет-среде. Под молодежью я уже имею в виду подростков и молодых людей до 25 лет.

Для детей-то у нас есть "Любознайка", которая выходит с незапамятных времен. Кроме того, имеется "Вечерняя сказка для детей", на основе которой было создано и специальное мобильное приложение.

Есть ли в планах сотрудничество с другими радиостанциями, входящих в ERR?

Да, у нас есть одна совместная задумка с "Радио 2". Подробно рассказывать не буду, поскольку боюсь сглазить.

Последнее время часто происходят теракты, бывают и внезапные важные события. Насколько в таких случаях подвижна сетка "Радио 4"?

Конечно, мы моментально реагируем на подобные события. Мы меняли сетку, например, когда были теракты в Санкт-Петербурге и Манчестере. Любую передачу можно легко снять с эфира. Решение об этом принимаю я. Например, мы узнали о теракте в Петербурге в три часа дня с минутами, а уже в 17:10 вышел спецвыпуск, для которого было записано 12 интервью. Нашим редакторам удалось даже достучаться до официальных властей Питера. У нас в эфире были спасатели, очевидцы, простые жители. Это все мы собрали за полтора часа после трагедии.

После теракта в Лондоне все редакторы, которые были онлайн в нашей "секретной" группе в социальной сети, быстро скооперировались и начался поиск очевидцев. В итоге удалось найти уроженца Таллинна, который работал в ресторане, возле дверей которого произошел теракт. На мой взгляд, мобильность "Радио 4" чрезвычайно высока. Люди, которые здесь работают, понимают, что приходят сюда не для галочки. Они готовы поменять свои планы, если произошло масштабное событие.

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Главный редактор "Радио 4" Юлия Балий в интервью RUS.ERR.EE рассказала про стартующую в июле новую передачу, в которой политик будет биться один на один с радиослушателями, назвала три своих любимых программы на телеканале ETV+, а также поведала о скором выходе в республиканский эфир идущей пока лишь в Нарве и ее окрестностях передачи "Местное время".

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Сегодня Тарту отмечает День города
28.06
Объявлен конкурс на лучший эстонский марш
28.06
Российские театры провели акцию в поддержку фигурантов дела московской "Седьмой студии"
28.06
Обновление ID-карт усилит безопасность дигитальной подписи
28.06
Председательство Эстонии в ЕС отметят большим концертом
28.06
К Яновой церкви в Таллинне доставили 25 новых колоколов
ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В четверг и пятницу на Балтийском море будут волны до 4 метров
Эстония
Школьная еда.
Педиатр об идее запретить продажу булочек в школьных буфетах: вредной еды не существует
Трансплантация.
Нуждающимся в донорском органе пациентам осенью будет доступна помощь из Северной Европы
Тынис Саартс и Андрей Титов.
Политобозреватели Саартс и Титов: раскол не выгоден сторонам конфликта в Центристской партии
Очереди.
Из-за наплыва желающих обновить сертификаты ИД-карт в Тарту возникли рекордные очереди
Соревнования спасателей
"Элитная команда": 15 команд борются за первое место на соревнованиях спасателей
Перевернутый дом в Тарту
На окраине Тарту достраивают первый в Эстонии "Перевёрнутый дом"
За рубежом
Кадр из фильма
В России продолжается скандал вокруг фильма "Матильда"
Молодежь часто пользуется месседжарами
Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06
Лидер московского
Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве
Обновлено: 14.06
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06