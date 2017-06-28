В Эстонии вышел диск с музыкой XII Молодежного праздника танца

27 июня в магазины страны поступил диск "Мелодии и песни" ("Lood ja laulud"), с музыкой XII Молодежного праздника танца "Я остаюсь". 26 мелодий для альбома записали известные эстонские солисты. Под эту музыку почти 8500 участников выступят 30 июня и 1 июля на XII Молодежном празднике танца.

Музыка танцевального праздника проносит слушателей через четыре времени года, как и само танцевальное представление. Из 26 музыкальных композиций, попавших на диск, семь написаны Майан Кярмас специально для XII Молодежного праздника танца.

Кроме новинок, на диске можно будет также найти уже знакомые композиции, которые получили новое и свежее исполнение. Одна их таких композиций, например, исполненная Эвой Талси песня Яана Тятте "Ojalaul".

"На танцевальном празднике роль музыки заключается в служении танцу. Если танцевальный праздник рассказывает о временах года и о том, как они сменяют друг друга, то музыка также должна рассказывать об этом, быть то холодной и снежной, то снова теплой и дождливой", - сказала Майан Кярмас. Поэтому она советует слушать этот диск как цельное произведение, как путешествие по временам года.

Мелодии и песни, которые можно услышать на танцевальном празднике и на вышедшем диске, исполняют Сандра Вабарна, Эва и Виллу Талси, Лийзи Койксон, Мари Калкун, Ленна Куурмаа, Отт Лепланд, Vägilased, Svjata Vatra, Paabel и другие.

Диски танцевального праздника поступят в продажу в книжные магазины Apollo и Rahva Raamat, а также во многие другие магазины по всей Эстонии. Во время праздника диски можно будет также приобрести как на стадионе "Калев", так и на Певческом поле.

XII Молодежный праздник песни вдохновлен легендой "На рассвете и в сумерках". Авторами идеи танцевального праздника являются Меэлис Компус, Маргус Тоомла, Майан Кярмас, Марью Кыйвупуу и Расмус Пуур.

Главный постановщик танцевального праздника Маргус Тоомла, музыкальный руководитель Кристьян Прикс.