Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили снялся в рекламном ролике

В facebook быстро набирает популярность рекламный ролик о 6-миллионом туристе в Грузии, снятый по инициативе Национальной администрации туризма. В этом ролике снялся премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. А видео получило серебряную и бронзовую статуэтки на рекламном фестивале "Каннские львы".

По информации Службы связей с общественностью администрации туризма, в Грузию в 2016 году приехало рекордное число туристов. Это первый год в истории Грузии, когда страну посетили более шести миллионов путешественников. Именно в ознаменование этого события был снят видеоролик.

Видеоролик сделало агнетсво Windfor’s. На странице "ГрузияДа" в facebook его посмотрело уже более 1,3 млн человек.