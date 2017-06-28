В Пярну дети выпрашивают у горожан деньги под предлогом помощи приюту для животных

Жителей Пярну уже второй год подряд вводят в заблуждение дети, которые просят пожертвования от имени приюта для животных.

Об этом в среду, 28 июня, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Pärnu Postimees.

По словам руководителя пярнуского приюта для животных Аннели Матси, проблема появилась в прошлом году. Тогда приют в социальных сетях предупредил горожан, что никого не посылал для сбора денег, но теперь Матси опасается, что люди об этом забыли и все же дают детям деньги.

От имени приюта просят деньги девочки, которые ходят от одной двери к другой. По словам встретивших их людей, детям чуть более десяти лет.