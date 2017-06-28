Разноцветная молочная корова призывает жителей Эстонии потреблять молочные продукты

Скульптура молочной коровы, уже второй год подряд курсирующая по летней Эстонии в рамках молочной кампании Союза производителей пищевой продукции, приобрела свежий облик и начнет свой путь прямо из готовящегося к Певческому празднику Кадриорга.

Для того, чтобы найти новый облик для молочной коровы, созданной в 2016 году скульптором Тартуской высшей художественной школы Лаури Тамме и художником Юлле Оттокари, Союз производителей пищевой продукции объявил в этом году новый конкурс. Жюри безоговорочно выбрало эскиз 8-летней Ренаты Калласмаа – его на конкурс прислала учительница 2-го B класса Пыльтсамааской общей гимназии Марика Викс.

По словам мамы девочки, Рената и сама большая поклонница местных молочных продуктов. Особенно ей нравятся творожные сырки, обычный и зерненый творог, а также молоко, из которого они вместе с мамой готовят какао и вкуснейшие молочные коктейли. Рената обещала непременно в течение лета вместе с родителями пойти и полюбоваться новым обликом коровы, который по эскизу девочки нарисовала Юлле Оттокари.

По словам директора Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, основная задача молочной кампании – напомнить людям, что в Эстонии есть много хороших продуктов питания, среди которых и очень ценное молоко.

Как рассказала Потисепп, жители Эстонии – активные потребители молока, что доказывают в разы более богатые, чем в остальных странах мира, полки с молочными продуктами в наших магазинах.

"Наше желание заключается в том, чтобы молоко непрестанно занимало важное место в выборе продуктов — как для того, чтобы достигать яркие вкусовые впечатления, так и для того, чтобы поддерживать крепкое здоровье растущего и формирующегося организма детей и молодежи", — сказала Потисепп.

Все жители и гости столицы начиная с сегодняшнего дня и до утра 3 июля приглашаются полюбоваться на прибывающую в Кадриорг скульптуру коровки. Под присмотром родителей детишки могут сфотографироваться, сидя прямо на скульптуре.

После визита в Таллинн корова отправится прямиком в Пайде.