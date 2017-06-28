К Яновой церкви в Таллинне доставили 25 новых колоколов

Сегодня утром к Яановой церкви на площади Вабадузе в центре Таллинна были доставлены 25 колоколов, отлитых в королевской литейной мастерской в Нидерландах. Установку новых колоколов планируется завершить к декабрю этого года, когда церкви исполнится 150 лет. Пока же они будут перенесены к алтарю внутри церкви. Подробнее о новых колоколах, а также о том, какие мелодии будут звучать в ближайшем будущем с церковной колокольни, нашей программе рассказал пастор Яновой церкви Яан Таамсалу: