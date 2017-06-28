Канцлер права: отказ проходить медосмотр – повод для увольнения работника

Проанализировав обязательность организованных работодателем медосмотров, Мадизе заключила, что положения закона о трудовом здравоохранении и безопасности труда соответствуют конституции Эстонии в той части, где медосмотр является обязательным и для тех сотрудников, чье состояние здоровья не сказывается напрямую на жизни и здоровье остальных людей.

Если работник не согласен проходить проверку состояния здоровья, работодатель в соответствии с законом о трудовом договоре имеет право на экстренное расторжение трудового договора на основании утраты доверия, отметила Мадизе.

"Например, если работник не посещает медицинские осмотры, может возникнуть оправданное подозрение, что работник скрывает от работодателя важную с точки зрения трудовых отношений информацию, – написала Мадизе обратившемуся к ней предпринимателю. – В таком случае работодатель должен обосновать свою заинтересованность в прекращении трудовых отношений. Однако речь не идет о легкомысленном или непропорциональном решении".

Работодатель перед расторжением трудового договора должен предупредить работника, чтобы тот мог соответствующим образом изменить свое поведение и избежать расторжения договора, добавила канцлер права.

Если в ряде профессий (например, для спасателей или авиадиспетчеров), медицинский осмотр необходим для того, чтобы защитить здоровье самого человека и избежать вреда для жизни и здоровья и других работников или третьих лиц, то в остальных случаях проверки здоровья направлены на защиту работника и предотвращение экономических убытков для работника, работодателя и государства, отметила канцлер права.

По словам Мадизе, цель обязательных медосмотров заключается в профилактике и максимально раннем выявлении обусловленных работой проблем со здоровьем, а также в сокращении пропущенных рабочих дней. "При организации медосмотров работодатель может защитить себя от будущих требований работника о компенсации ущерба здоровью или убытков, связанных с отсутствием работника по болезни. Поэтому работодатель заинтересован в том, чтобы работник проходил медицинские осмотры", – сказала канцлер права.

По словам Мадизе, при более позднем взыскании компенсации ущерба с работодателя можно учитывать долю работника в возникновении ущерба.