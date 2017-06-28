Symantec нашел способ защититься от вируса-вымогателя

По информации антивирусной компании Symantec, для остановки распространения вируса Misha, который в среду добрался и до Эстонии, достаточно создать один пустой файл в папке C:\Windows.

Антивирусная компания утверждает, что для предотвращения распространение вируса на своем компьютере, пользователь должен создать пустой файл с названием "perfc" с параметром "только для чтения" в папке C:\Windows.

Эксперты в области кибербезопасности из других компаний подтверждают, что метод работает, передает русская служба Би-би-си.

Однако "вакцина" позволяет обезопасить от вируса только индивидуальные компьютеры. При этом они могут заражать другие машины в своей сети. Как остановить кибератаку в целом, пока не понятно.

Вирус Misha шифрует данные на компьютере пользователя и в обмен на расшифровку требует заплатить 300 долларов в биткойнах.

Опасность заражения угрожает всем компьютерам с операционной системой Windows, особенно с версией Windows 7. В департаменте рекомендуют установить последние защитные обновления Windows и заблокировать использование сетевого протокола SMB 1.0 в компьютерах организации. Кроме того, действует и обычная рекомендация по регулярному резервному копированию данных.