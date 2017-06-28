Сборная Германии выиграла со счетом 4:1 у национальной командой Мексики в полуфинале Кубке конфедераций. Дублем у немцев отметился Леон Горецка, еще один мяч забил Тимо Вернер. У мексиканцев в концовке отличился Марко Фабиан. Но в добавленное время вышедший на замену Амин Юнес установил окончательный результат.

Немецкая команда уже на первых минутах матча сделала серьезную заявку на победу: на шестой и восьмой минуте встречи полузащитник Леон Горецка дважды поразил ворота соперника.

После этого острые моменты возникали у ворот обеих команд, но игроки не сумели ими воспользоваться и счет до конца первого тайма не изменился.

На 59-й минуте Тимо Вернер завершил многоходовую комбинацию, прицельно пробив с близкого расстояния после передачи Йонаса Хектора, и довел счет до крупного.

На 75-й минуте мексиканцы могли сократить отставание в счете, но Рауль Хименес со "второго этажа" угодил в перекладину.

На 89-й минуте латиноамериканцы все-таки смогли забить гол престижа - Марко Фабиан метров с 35 послал мяч в "девятку". Однако последнее слово осталась за сборной Германии - отличился вышедший на замену Амин Юнес.

Напомним, что в первом полуфинале чилийцы по пенальти обыграли Португалию.

В воскресенье, 2 июля, в финале, который пройдет в Санкт-Петербурге, встретятся сборные Чили и Германии. А в московском матче за третье место схлестнутся команды Португалии и Мексики.

Игра Германия - Мексика прошла на сочинском стадионе "Фишт". Комментировали матч спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и эксперт ERR Алексей Маргиев.

Перед матчем

Сборная Германии заняла первое место в группе В, набрав семь очков. Немцы сыграли вничью с чилийцами, которые заняли второе место, а также победили Австралию и Камерун.

Национальная команда Мексики с семью баллами в активе финишировала второй в группе А, пропустив вперед Португалию, которой уступила по худшей разнице мячей. Мексиканцы обыграли Россию и Новую Зеландию, а также сыграли вничью с Португалией.

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Кубок конфедераций-2017

Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

После группового этапа турнир покинули Россия, Австралия, Новая Зеландия и Камерун.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

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