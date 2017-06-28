25-летие дипломатических отношений между Эстонией и Белоруссией отметят автопробегом

В среду, 28 июня, от таллиннского автовокзала стартовал автопробег, в котором принимают участие сразу несколько уникальных ретро-автобусов. Конечной целью автопробега является город Минск, где состоится несколько мероприятий, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Эстонской Республикой и Республикой Беларусь.

Организаторами акции являются посольство Республики Беларусь в Эстонской Республике, Министерство транспорта Республики Беларусь и компания Lux Express. Идея и формат мероприятия обусловлены тем, что именно автобус был и остается постоянным средством сообщения между Эстонией и Беларусью, сообщают организаторы.

В пробеге принимают участие пять автобусов, призванных, по задумке организаторов, олицетворять прошлое, настоящее и будущее автобусного сообщения.

Каждый ретро-автобус относится к своему десятилетию ХХ века: 50-е, 60-е, 70-е и 80-е. Украшением акции является участие в ней единственного сохранившегося в мире автобуса ЗИС 127, который был выпущен еще в 1956 году. Кроме него в автопробеге представлены Икарус 55, Икарус Люкс, Икарус 255 и новейший автобус марки Scania Irizar I8.

В Минске запланирован торжественный проезд колонны по главным улицам города, пресс-конференция и бесплатная выставка автобусов на Площади свободы. В рамках акции жители и гости столицы Республики Беларусь смогут познакомиться с историй автобусного сообщения между странами, узнать о возможностях, которые предлагают современные комфортабельные автобусы на маршруте Таллинн-Минск в наше время.

Возвращение участников автопробега в Таллинн запланировано на воскресенье.