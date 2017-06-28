В Пылвамаа задержали восьмерых нелегалов

В ночь с 26 на 27 июня эстонские пограничники задержали в приграничной зоне в Пылвамаа восьмерых нелегально пересекших границу вьетнамцев.

Погранохрана Саатсе обнаружила, что в приграничной зоне в волости Вярска Пылваского уезда движется группа людей, сообщил Департамент полиции и погранохраны (PPA). На подозрительное передвижение в районе границы отреагировали автопатрули ряда соседних кордонов, подразделение быстрого реагирования погранохраны и кинологи со служебными собаками.

Около 00:50 пограничники задержали в деревне Ряэптсова восемь человек в возрасте 21-30 лет. Среди них было пятеро мужчин и три женщины.

Поскольку нарушители границы проделали долгий путь, пересекли холодную речку Пиуза, их отправили на медосмотр. Затем их доставили на кордон для следственных действий. Для расследования обстоятельств инцидента было возбуждено уголовное дело.

Глава кордона Саатсе Арви Суви сказал, что за последние годы число связанных с незаконной миграцией инцидентов на сухопутной границе несколько сократилось. "Чуть меньше стало участвующих в незаконной миграции нарушителей границы и заблудившихся туристов, грибников и просто пешеходов. Это связано с продолжающимися уже некоторое время работами по строительству границы и более заметной разметкой границы, а также повседневной работой пограничников и улучшившимися подготовкой и снаряжением", - сказал Суви.

За пять месяцев этого года между погранпунктами на восточной границе было зафиксировано пять случаев незаконной миграции: задержали восемь вьетнамцев, одного суданца, одного россиянина и одного армянина. За тот же период прошлого года на сухопутной границе было зафиксировано два случая незаконной миграции, тогда задержали 19 вьетнамцев.