Парк Кадриорг приглашает на экскурсии

В четверг, 29 июня, в столичном парке Кадриорг начинается серия летних прогулок с гидом, которые будут проходить до августа. 22 июля парк отметит свое 299-летие, а закроется летний сезон традиционным фестивалем "Свет шагает по Кадриоргу" в сентябре.

Экскурсии – одна на эстонском и одна на русском языке – будут начинаться в 17 часов у солнечных часов на берегу Лебединого пруда.

22 июля Кадриорг отметит свое 299-летие. Состоятся традиционные игры дворцового сада, дневные концерты, на которых в том числе прозвучат отрывки из известных опер. Ряд мероприятий пройдет в парковых музеях – художественном, домике Петра I, музее Эдуарда Вильде и детском музее "Мийамилла".

10 августа в 19 часов на концертной площадке зазвучит оперная музыка – фестиваль "Alion Balticа" начнется гала-концертом "Любовь по итальянски". В нем примут участие певцы ведущих оперных театров мира: Metropolitan Opera, La Scala, Мариинского театра и других, в том числе и театра "Эстония". В программе – музыка из опер Пуччини, Верди, Доницетти и Беллини.

Сезон завершится традиционным фестивалем "Свет шагает по Кадриоргу", который станет вступлением к празднованию 300-летия парка и продлится два дня – 20 и 21 сентября.

С более подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на сайте Кадриорга.