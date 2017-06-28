В прошлом году в Эстонию завезли рекордное количество зонтиков

В 2016 году в сравнении с предыдущим годом импорт резиновой водонепроницаемой обуви вырос на 4%, а импорт зонтиков — на 52%.

Резиновая обувь была преимущественно завезена из Китая и России (33% и 31% соответственно), пишет портал err.ee.

Средняя стоимость обуви из Китая составила 7,40 евро, а из России — 3,90 евро.

Экспорт из Эстонии в 2016 году составил 59 000 пар водонепроницаемой обуви. Изделия вывозили в основном в Латвию (54%), Норвегию (26%) и Германию (12%). Всего обувь из Эстонии была отправлена в 11 стран, а средняя цена за пару равнялась 20-и евро. Каждая четвертая экспортируемая из Эстонии обувь была эстонского производства.

В 2016 году в Эстонию было завезено рекордное количество зонтиков — свыше 200 000. В предыдущие годы количество импорта составляло 106 000-154000 зонтов.

Доля ввезенных в Эстонию зонтов из Китая составила 86%, средняя стоимость которых — 2,50 евро.

При этом из Эстонии в прошлом году экспортировали 9000 зонтов: в Россию — 57%, в Литву — 20% и в Латвию — 18%.