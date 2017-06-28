Известны пары 1/32 финала Кубка Эстонии: "Левадия" едет в Силламяэ

В среду, 28 июня, определились пары 1/32 финала Кубка Эстонии по футболу. Уже на этой стадии турнира силламяэский "Калев" сыграет со столичной "Левадией", а вильяндиский "Тулевик" померится силами с тартуской" Таммекой".

Остальным представителям высшего дивизиона в соперники достались команды из более слабых лиг. Чемпион и действующий обладатель Кубка Эстонии таллиннский "Инфонет" сыграет с "Кастованни Иглз" из четвертой по силе лиги.

Нарвский "Транс" встретится с командой "Сууре-Яани Юнайтед" (также четвертая по силе лига).

"Нымме Калью" пойдет в гости к футболистам "Коэру" (также четвертая по силе лига).

"Пайде" встретится с командой третьей по силе лиги "Ноорус-96" из Йыгева, а пярнускому "Вапрусу" предстоит гостевой матч с полуфиналистом Кубка Эстонии прошлого сезона, клубом "Нарва Юнайтед".

Единственной командой высшего дивизиона, которая еще не провела матч 1/64 финала, остается таллиннская "Флора".

В случае победы над "Хелиосом" в 1/32 финала "Флора" на выезде сыграет с дублем тартуской "Таммеки".

Все пары 1/32 финала можно увидеть здесь.

Матчи 1/32 финала будут сыграны 25 и 26 июля.