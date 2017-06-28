Ратас: мы хотим продолжать двигаться вперед единой партией

После пресс-конференции сторонников Эдгара Сависаара, на которой сообщили, что отдельного избирательного списка не будет, председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что партия намерена двигаться вперед единой и сильной политической организацией.

"Правление партии решило, что на предстоящие местные выборы мы должны идти единой силой. Других вариантов быть не может. Мы должны быть сильными во имя избирателей и всех тех, кто хочет видеть Эстонию успешной страной, в которой хочется жить каждому", – отметил Ратас.

"Я искренне благодарю Яну Тоом, Михаила Кылварта, Михаила Корба и многих других, кто приложил усилия для того, чтобы преодолеть этот временный конфликт. Сегодняшние политические заявления дают четкий сигнал, что мы хотим продолжать двигаться вперед единой и сильной партией", – сказал он.

"Мы пойдем вперед вместе с теми, кто ценит все то, чего мы уже смогли достичь, и кто хочет и дальше работать над развитием партии и Эстонии. Мы должны быть сильными, мы должны разделять наши общие принципы и цели, ведь только такой сильной и единой командой мы сможем представлять интересы не только наших избирателей, но и всех жителей Эстонии", – добавил он.

В среду, 28 июня, сторонники Эдгара Сависаара в Центристской партии провели пресс-конференцию, посвященную возможному созданию отдельного избирательного списка к местным выборам в Таллинне. На мероприятии Яна Тоом объявила, что на данный момент никакого избирательного списка не будет и на этой неделе сторонники Сависаара будут еще вести переговоры с председателем партии Юри Ратасом.

На пресс-конференции присутствовали Ольга Иванова, Оудекки Лооне, Яна Тоом, Михаил Кылварт и Михаил Корб. По словам Яны Тоом, избирательный список и предвыборная программа потенциального союза в принципе уже готовы. В списке – 93 человека.

Председатель центристов сказал в интервью на Vikerraadio, что он предчувствовал, что Яна Тоом и Эдгар Сависаар не создадут избирательного союза. Он считает, что Тоом приняла правильное решение.

"Те, кто хочет создать избирательный союз, хотят развалить партию. Мне кажется, что союза в таком виде не будет", – сказал Ратас, добавив, что он рад единству команды и что так надежнее идти на выборы.