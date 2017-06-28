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Столтенберг: в этом году расходы НАТО на оборону вырастут на 4,3% ({{commentsTotal}})

Солдаты НАТО.
Солдаты НАТО. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Страны НАТО за исключением США в этом году поднимут свои расходы на оборону на 4,3%, сообщил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг сказал перед встречей министров обороны в Брюсселе, что в 2017 году запланирован 4,3-процентный рост расходов и что расходы на оборону будут расти три года подряд.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял другие страны НАТО в пренебрежении своими обязанности в области обороны. В мае он открыто предупредил, что союзникам не стоит рассчитывать на помощь Вашингтона, если они не раскошелятся.

Заявления Трампа вызвали недовольство многих членов альянса, но, по словам Столтенберга, требование президента США является разумным, если учитывать вызовы, стоящие перед НАТО.

"Мы приветствуем твердую сосредоточенность Трампа на расходах и разделении бремени в области обороны, – сказал он. – В то же время союзники должны больше инвестировать в оборону не для того, чтобы угодить США. Это в их собственных интересах и они обещали это сделать".

Столтенберг напомнил, что страны НАТО на саммите в Уэльсе в 2014 году обещали поднять расходы на оборону до 2% ВВП.

Это было сделано под давлением президента США Барака Обамы в ответ на украинский кризис и рост военных настроений в России.

На данный момент обещание кроме США сдержали только четыре страны – Великобритания, Греция, Польша и Эстония.

По словам Столтенберга, в 2017 году этого уровня достигнет и Румыния, а в 2018 году – Латвия и Литва. В 2015 году общие затраты альянса поднялись на 1,8%, в 2016 году – на 3,3%, а в этом году их рост составит 4,3%.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

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