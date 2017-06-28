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В Эстонию прибывают президент Европейской комиссии и председатель Европейского совета ({{commentsTotal}})

Дональд Туск.
Дональд Туск. Автор: Reuters/Scanpix
Председательство в ЕС
Председательство в ЕС
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В четверг, 29 июля, в Эстонию прибывают с двухдневным визитом члены Европейской комиссии во главе с президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером. В то же время с рабочим визитом в Таллинне будет находиться и председатель Европейского совета Дональд Туск. Визиты на высшем уровне откроют председательство Эстонии в Совете Европейского союза, которое начнется 1 июля и продлится до 31 декабря.

Председатель Совета Дональд Туск в ходе рабочего визита встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, с которым они вместе обсудят подготовку встреч на высшем уровне в последующие полгода. Также речь пойдет о политике в области миграции, климата и обороны. Туск встретится с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Члены Европейской комиссии в рамках рабочего визита встретятся с членами правительства Эстонской Республики, чтобы обсудить поставленные на следующие полгода цели. Также в программе запланированы встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером Рийгикогу Эйки Нестором и фракциями Рийгикогу, а также руководителями комиссий.

Все гости примут участие в праздничной церемонии в честь начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза, которая пройдет в Kultuurikatel, а также в концерте на площади Вабадузе. На концерте публику поприветствуют Юри Ратас, а также руководители европейских институтов.

Редактор: Дина Малова

европейский союзэстонияпредседательство в ес


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