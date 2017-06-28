Число мандатов в Маардуском горсобрании останется неизменным

По итогам намеченных на октябрь муниципальных выборов численный состав Маардуского городского собрания останется неизменным - 21 депутат.

Это предусматривает законопроект, который накануне утвердило местное горсобрание.

Согласно утвержденному документу, для проведения выборов 2017 года на административной территории Маарду будет один избирательный округ с 21 мандатом.

В 2013 году выборы в Маарду выиграл возглавляемый Георгием Быстровым Маардуский избирательный союз, получивший 13 мест. 8 мест досталось Центристской партии.

В настоящее время расклад сил в горсобрании изменился - 13 человек насчитывает уже фракция центристов.