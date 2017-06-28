Число мандатов в Маардуском горсобрании останется неизменным ({{commentsTotal}})
По итогам намеченных на октябрь муниципальных выборов численный состав Маардуского городского собрания останется неизменным - 21 депутат.
Это предусматривает законопроект, который накануне утвердило местное горсобрание.
Согласно утвержденному документу, для проведения выборов 2017 года на административной территории Маарду будет один избирательный округ с 21 мандатом.
В 2013 году выборы в Маарду выиграл возглавляемый Георгием Быстровым Маардуский избирательный союз, получивший 13 мест. 8 мест досталось Центристской партии.
В настоящее время расклад сил в горсобрании изменился - 13 человек насчитывает уже фракция центристов.
Редактор: Сергей Михайлов