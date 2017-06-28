Государство выделит на обновление пяти детских садов в Ида-Вирумаа почти 1,7 млн евро

Министр государственного управления утвердил список получателей денег, предназначенных для обновления зданий детских садов. Государство распределило 12,1 млн евро между 42 дошкольным учреждениями. В Ида-Вирумаа больше всех денег получит Кохтла-Ярве - почти 900 000 евро.

Для Кохтла-Ярве Фонд инвестиций в окружающую среду (KIK) выделяет на ремонт детских садов "Медвежонок" (Karuke) и "Василек" (Rukkilill) 437 000 евро и 455 000 евро соответственно.

Для нарвского детского сада "Колобок (Kakuke) предусмотрена сумма в 381 000 евро. На ремонт силламяэского детского сада "Солнышко" (Päikeseke) предусмотрена сумма 205 800 евро. Йыхвиский детский сад "Сипсик" (Sipsik) получит 183 000 евро.

Пособие дошкольным учреждениям предназначено на ремонт зданий, чтобы повысить их энергетическую эффективность и снизить затраты на содержание зданий. Все проекты финансируются из денег, полученных от продажи квот на выбросы СО2.