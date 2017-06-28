Российский самолет совершит над Эстонией наблюдательный полет

В первой половине дня, 29 июня, российский самолет Ан-30Б совершит над Эстонией наблюдательный полет в рамках договора "Открытое небо". Самолет приземлился на Тартуском аэродрем 28 июня, прилетев из Финляндии.

В самолете будет находиться 17 наблюдателей из России и Беларуси, а также четверо эстонских военнослужащих, которые будут следить за действиями наблюдателей и соблюдением маршрута. В конце мая похожий наблюдательный полет над Россией совершили эстонские и финские военнослужащие.

Россия совершает наблюдательные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 2005 года. Договор "Открытое небо" (Open Skies Treaty) — часть механизма обеспечения безопасности и углубления доверия между странами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), его цель — создание прозрачности, безопасности и доверия между государствами.

Более узкой целью договора является сбор информации о военных силах и военной деятельности. Договор подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году, к нему присоединились 33 страны ОБСЕ, в том числе все страны НАТО.

Эстония подключилась к договору в 2005 году, обязавшись ежегодно до четырех раз принимать облеты своей территории инспекторами других стран.