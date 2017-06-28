В Лондоне скончался автор книг о медвежонке Паддингтоне

Английский писатель и сценарист, автор серии книг о медвежонке Паддингтоне Майкл Бонд, скончался в возрасте 91 года.

Как сообщает его издатель Harper Collins, писатель скончался в своем доме в Лондоне после непродолжительной болезни, передает Би-Би-Си.

Писать рассказы Майкл Бонд начал в 1945 году, первый из них был опубликован в журнале London Opinion. Первую свою книгу писатель издал в 1958 году, это была рассказ про медвежонка Паддингтона. Тогда Бонд работал телеоператором на ВВС.

В 1997 году писатель получил Орден Британской империи за вклад в детскую литературу.

Книга о медвежонке Паддингтоне после ее издания была переведена более чем на 30 языков мира. В 1975 году по книге был снят мультипликационный сериал о медвежонке Паддингтоне.

Книга Майкла Бонда рассказывает о медвежонке, приехавшем из Дремучего Перу в Англию. Его история начинается на Паддингтонском вокзале в Лондоне, недалеко от которого долгое время жил сам Бонд.

В 2014 году режиссера Пол Кинг снял по книге фильм "Приключения Паддингтона", кассовые сборы которого превысили 288 млн долларов.