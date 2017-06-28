Интерактивная карта: здания в Таллинне стали холстами для живописи ({{commentsTotal}})
С 14 по 22 июня в Таллинне проходил фестиваль стрит-арта Mextonia, в ходе которого стены многих домов в столице стали живописными полотнами.
Преображение стало подарком Эстонской республике к столетию.
В фестивале приняли участие 60 художников, из которых 36 были из Эстонии, 16 – из Мексики и восемь – из других стран. За время фестиваля изображениями было покрыто более 5000 квадратных метров стен. Краску доставили из Мексики.
Предлагаем вниманию читателей интерактивную карту, где собраны результаты фестиваля стрит-арта.
Редактор: Ирина Киреева