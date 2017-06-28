Алар Варрак продолжит тренировать "Калев/Крамо"

Главным тренером столичного баскетбольного клуба "Калев/Крамо", который в этом году завоевал золотые медали чемпионата Эстонии, продолжит работать Алар Варрак.

Варрак руководит командой с 2012 года, и за это время он привел ее к трем чемпионским титулам и двум победам в Кубке Эстонии.

"С большой вероятностью "Калев/Крамо" продолжит выступать в Единой лиге ВТБ и чемпионате Эстонии, а в течение двух следующих недель выяснится, какие у клуба возможности играть еще и в каком-нибудь еврокубке", - сообщил Варрак.

Как сообщал портал rus.err.ee ранее, первым баскетболистом, который подписал с "Калевом" контракт на новый сезон, стал 34-летний сербский разыгрывающий Бранко Миркович.

По словам Варрака, комплектация большей части команды пройдет в июле.

Напомним, что принципиальный соперник калевцев - занявший в минувшем сезоне лишь третье место "Тартуский университет" - сменил главного тренера. На место Герта Кулламяэ пришел Прийт Вене.