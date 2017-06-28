Евросоюз продлил экономические санкции против России до января

Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические секторальные санкции на шесть месяцев, до 31 января 2018 года, говорится в заявлении, опубликованном 28 июня.

"Формальное решение о продлении на шесть месяцев экономических запретительных мер в отношении РФ принято, – цитирует документ ТАСС. – Это решение последовало за отчетом президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на саммите ЕС 22-23 июня о выполнении минских соглашений. Это открыло путь к продлению санкций на шесть месяцев. Совет ЕС сегодня единогласно принял формальное решение об этом по письменной процедуре".

Данный шаг носит чисто технический характер: политическое решение о продлении санкций было принято 22 июня на саммите Евросоюза. Пакет антироссийских экономических мер последний раз продлевался в январе текущего года до 31 июля.

Санкционная политика ЕС включает три независимых направления: визовые ограничения в отношении российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры в отношении Крыма.