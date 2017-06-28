В Нарве открылась выставка "Римские монеты и Эстония"

Выставка "Римские монеты и Эстония", которая открыта в Нарвском замке с 28 июня, знакомит посетителей с одной из важнейших и интереснейших археологических находок.

Клад, найденный в 2015 году в местечке Варуди-Ванакюла Ляэне-Вируского уезда, состоит из 51 римской монеты, четырех колец, фрагмента браслета и бронзового колечка, передает пресс-служба Нарвского музея.

"Благодаря этой находке стало возможным уточнить многие утверждения, до этого момента предположительные или просто спекулятивные. Анализ специалистов показал, что в здешних краях римские монеты использовались вовсе не как деньги, а для изготовления новых местных украшений", - комментирует куратор выставки Маури Киудсоо.