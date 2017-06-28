Эксперт: за атакой вируса-вымогателя стоят профессионалы

Атака нового вируса-вымогателя организована профессиональнее и более опасна для предприятий, чем недавняя эпидемия Wannacry, сообщили в центре поддержки F-Secure Tugikeskus, занимающегося борьбой с вирусами в Эстонии.

Лаборатории F-Secure установили, что распространяющийся вирус входит в семейство криптопрограмм Petya. Он может распространяться самостоятельно и использует те же уязвимые участки в защите, что и Wannacry.

В отличие от Wannacry этот вирус не только криптует файлы, но закрывает доступ к целому диску. Вирус требует выкупа в 300 долларов США, на данный момент отсутствует уверенность в том, что после уплаты выкупа доступ к данным восстанавливается.

"Предприятиям следует быть особенно осторожными в ближайшее время. Рекомендации те же, что и при Wannacry. ИТ-администраторы должны убедиться, что операционные системы Windows обновлены, а файрволы настроены на блокирование трафика, входящего через порт 445, а также в том, что охранное программное обеспечение в порядке", – сказал глава F-Secure Tugikeskus Райдо Оруметс.