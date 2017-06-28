Виновный в незаконном обороте наркотиков приговорен к пяти годам тюрьмы

Харьюский уездный суд в среду, 28 июня, признал виновным и приговорил к пяти годам тюрьмы 35-летнего Артура, которого государственный прокурор обвинял в незаконном обороте 37 килограммов марихуаны и более 30 граммов синтетической конопли.

Суд также конфисковал у подсудимого полученное преступным путем имущество стоимостью 250 000 евро.

Согласно обвинению, до 2015 года Артур приобрел марихуану, которую разместил в своем гараже в Таллинне. Там он занимался расфасовкой, а опустошенные пластиковые пакеты выбросывал на свалку около многоквартирного дома. 4 декабря 2015 года полиция задержала Артура, были обнаружены и выброшенные в мусор пакеты от марихуаны. Одновременно полиция установила, что Артур приобрел в общей сложности 37 кг марихуаны.